Ключова фігурантка "Катаргейту" вирішила не переобиратись до Європарламенту

Колишня віцепрезидентка Європейського парламенту, грецька політикиня Єва Кайлі, яка є однією з головних фігуранток у корупційному скандалі під назвою "Катаргейт", вирішила не брати участі у європейських виборах у червні цього року.

Про це в інтерв’ю телеканалу ANT1 повідомив адвокат Кайлі Міхаліс Дімітракопулос, його цитує Politico, пише "Європейська правда".

Як повідомив Дімітракопулос, "на жаль, вона (Кайлі. – Ред.) не буде кандидатом" на цьогорічних виборах до Європарламенту.

За його словами, євродепутатка поки не вирішила, чи залишиться в Брюсселі після завершення свого чинного мандата, або ж повернеться додому в Грецію.

"Єва Кайлі – політикиня, протягом півтора року її бомбардують наклепницькими новинами. "Зрозуміло, що вона буде захищатися – яка країна може заборонити це право?" – додав Дімітракопулос.

Нагадаємо, Єва Кайлі є ключовою фігуранткою іншого корупційного розслідування, відомого як "Катаргейт".

У грудні 2022 року Бельгія висунула звинувачення чотирьом особам, пов'язаним із Європарламентом, у тому, що Катар, який приймав Чемпіонат світу з футболу, обдаровував їх готівкою та подарунками з метою вплинути на ухвалення рішень.

Раніше цього тижня Кайлі пригрозили поверненням до в'язниці, якщо вона продовжить говорити про цю справу зі ЗМІ.

"ЄвроПравда" детально розповідала про "Катаргейт" у статті: Сумки з грошима за "добре слово" про Катар: історія топхабарництва у Європарламенті.