Сенатор США Менендес подал в отставку после обвинительного приговора по коррупционному делу

Известный американский сенатор Боб Менендес, бывший глава комитета по иностранным делам, подал заявление об отставке после обвинительного приговора по коррупционному делу по обвинению в деятельности в пользу правительства Египта.

Об этом сообщает Reuters, пишет "Европейская правда".

После обвинительного вердикта по делу, которое включало обвинения во взяточничестве и деятельности в роли агента правительства Египта, Менендес объявил об отставке под давлением однопартийцев.

16 июля жюри в федеральном суде Манхэттена после 9-недельного процесса признало сенатора виновным во всех 16 выдвинутых ему обвинениях. Виновными признали также других двух человек, проходивших по делу.

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В письме Менендеса, с которым ознакомилось агентство, он заявил, что уйдет в отставку с должности сенатора с 20 августа.

"Хотя я собираюсь оспаривать вердикт жюри во всех инстанциях, вплоть до Верховного Суда, я не хочу, чтобы Сенат был втянут в этот длительный процесс, который будет отвлекать от важной работы", – отметил Менендес.

Губернатор от Нью Джерси Фил Мерфи должен будет выбрать замену Менендесу, который неизменно представлял этот штат в Сенате с 2006 года и возглавлял комитет по иностранным делам до прошлого года, когда ему предъявили обвинения по этому делу. Мерфи не стал детализировать, когда определится с временным представителем на замену Менендесу.

Напомним, вице-президент предыдущего состава Европарламента Ева Кайли и еще ряд лиц, связанных с Европарламентом, оказались под расследованием по подозрениям в лоббизме в пользу Катара.

Кайли после скандала решила не переизбираться в Европарламент.

"ЕвроПравда" подробно рассказывала о "Катаргейте" в статье: Сумки с деньгами за "доброе слово" о Катаре: история топ-взяточничества в Европарламенте.