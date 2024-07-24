Латвія готує нову партію допомоги для українських лікарень

Міністерство охорони здоров'я Латвії спільно з промисловістю підготувало чергову партію гуманітарної допомоги для України, рішення про відправку якої напередодні схвалив уряд.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу латвійського МОЗ.

Медичні матеріали та обладнання були доставлені після оцінки можливостей Латвії та на основі списку, поданого МОЗ України, а також з урахуванням нагальних потреб, у тому числі після ракетної атаки Росії на дитячу лікарню "Охматдит" у Києві.

Як зазначено, 18 липня латвійська сторона отримала лист від Міністерства охорони здоров'я України з проханням про допомогу у сфері лікарських засобів, медичних матеріалів та обладнання.

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До нової партії допомоги від Латвії увійшли: антибіотики, шприци, голки, інфузійні системи, маніпуляційні джгути, лейкопластир, тиснучі пов'язки для зупинки небезпечних для життя кровотеч, перев'язувальні матеріали для перев'язки великих ран. Вантаж буде передано Центру громадського здоров'я МОЗ України для розподілу по лікарнях.

Водночас Латвія поповнить матеріальні резерви країни лікарськими засобами та медичними виробами на загальну суму 12,6 тисячі євро.

У неділю стало відомо, що Латвія має намір відправити медичні товари для київської дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована внаслідок удару РФ.

Литва ж перерахувала 1 мільйон євро на відновлення "Охматдиту".