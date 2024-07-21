Латвія відправить медичні товари для "Охматдиту"

Латвія має намір відправити медичні товари для київської дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована внаслідок удару РФ.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Delfi.

Міністерство охорони здоров'я балтійської країни отримало 18 липня лист від міністерства охорони здоров'я України про необхідну Україні підтримку.

Рига готується відправити Україні перев'язувальний матеріал, лейкопластирі, джгути, голки, шприци, а також різні антибіотики.

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Допомогу можуть надати шляхом спрямування ресурсів із державних матеріальних резервів сектору охорони здоров'я.

Раніше повідомляли, що Латвія планує виділити 100 тисяч євро на підтримку функціонування українських медичних закладів.

Водночас Фонд допомоги Талліннської дитячої лікарні зібрав цільову пожертву у розмірі 60 тисяч євро від жителів Естонії на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована внаслідок удару РФ.

Перед тим стало відомо, що Німеччина надасть Україні 10 мільйонів євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит", яка була зруйнована ракетним ударом РФ.

Литва ж перерахувала 1 мільйон євро на відновлення дитячої лікарні "Охматдит" у Києві.