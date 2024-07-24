Латвия готовит новую партию помощи для украинских больниц

Министерство здравоохранения Латвии совместно с промышленностью подготовило очередную партию гуманитарной помощи для Украины, решение об отправке которой накануне одобрило правительство.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу латвийского Минздрава.

Медицинские материалы и оборудование были доставлены после оценки возможностей Латвии и на основе списка, представленного Минздравом Украины, а также с учетом насущных потребностей, в том числе после ракетной атаки России на детскую больницу "Охматдет" в Киеве.

Как указано, 18 июля латвийская сторона получила письмо от Министерства здравоохранения Украины с просьбой о помощи в сфере лекарственных средств, медицинских материалов и оборудования.

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В новую партию помощи от Латвии вошли: антибиотики, шприцы, иглы, инфузионные системы, манипуляционные жгуты, лейкопластырь, давящие повязки для остановки опасных для жизни кровотечений, перевязочные материалы для перевязки больших ран. Груз будет передан Центру общественного здоровья Минздрава Украины для распределения по больницам.

В то же время Латвия пополнит материальные резервы страны лекарственными средствами и медицинскими изделиями на общую сумму 12,6 тысячи евро.

В воскресенье стало известно, что Латвия намерена отправить медицинские товары для киевской детской больницы "Охматдет", которая была разрушена в результате удара РФ.

Литва же перечислила 1 миллион евро на восстановление "Охматдета".