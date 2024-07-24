WP: Секретна служба США закликала Трампа відмовитись від мітингів просто неба

Співробітники Секретної служби США рекомендували штабу Дональда Трампа відмовитися від планування великих мітингів та інших заходів просто неба і з великим скупченням людей після замаху в містечку Батлер.

Як пише "Європейська правда", про це виданню Washington Post повідомили джерела.

За словами співрозмовників видання, після стрілянини у Батлері агенти Секретної служби повідомили радникам передвиборчої кампанії Трампа про свою стурбованість щодо майбутніх великих мітингів просто неба.

Для майбутніх заходів команда Трампа шукає криті майданчики, такі як баскетбольні арени та інші великі приміщення, де можуть поміститися тисячі людей, розповіли в оточенні Трампа.

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Ще одне близьке до експрезидента США джерело додало, що наразі у штабі Трампа не планують жодних великих заходів просто неба.

Речниця кампанії Трампа відмовилася від коментарів. Представник Секретної служби заявив, що відомство не коментує свої методи захисту.

Резонансний замах на Дональда Трампа викликав у США побоювання стосовно можливого сплеску насильства та призвів до розслідувань служб безпеки, які забезпечували охорону політика.

Після цього стало відомо, що США отримали розвідувальну інформацію нібито про підготовку Іраном замаху на Трампа.

Детально про замах на Трампа – у статті Вбивчий мітинг Дональда Трампа: як замах на кандидата підірвав політику США.