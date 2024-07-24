WP: Секретная служба США призвала Трампа отказаться от митингов под открытым небом

Сотрудники Секретной службы США рекомендовали штабу Дональда Трампа отказаться от планирования крупных митингов и других мероприятий под открытым небом и с большим скоплением людей после покушения в городке Батлер.

Как пишет "Европейская правда", об этом изданию Washington Post сообщили источники.

По словам собеседников издания, после стрельбы в Батлере агенты Секретной службы сообщили советникам предвыборной кампании Трампа о своей обеспокоенности относительно будущих крупных митингов под открытым небом.

Для будущих мероприятий команда Трампа ищет крытые площадки, такие как баскетбольные арены и другие большие помещения, где могут поместиться тысячи людей, рассказали в окружении Трампа.

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Еще один близкий к экс-президенту США источник добавил, что сейчас в штабе Трампа не планируют никаких крупных мероприятий под открытым небом.

Пресс-секретарь кампании Трампа отказалась от комментариев. Представитель Секретной службы заявил, что ведомство не комментирует свои методы защиты.

Резонансное покушение на Дональда Трампа вызвало в США опасения относительно возможного всплеска насилия и привело к расследованиям служб безопасности, которые обеспечивали охрану политика.

После этого стало известно, что США получили разведывательную информацию якобы о подготовке Ираном покушения на Трампа.

Подробно о покушении на Трампа – в статье Убийственный митинг Дональда Трампа: как покушение на кандидата подорвало политику США.