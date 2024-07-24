В Італії мер щотижня гуляє з жителями, аби скинути набрану за час роботи зайву вагу

Багаторічний мер італійського містечка Вальдобб’ядене Лучано Фрегонезе ініціював ритуал щотижневих прогулянок із місцевими мешканцями, аби скинути набрану за час роботи у зв’язку з мерськими обов’язками зайву вагу.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в публікації The Guardian.

47-річний Фрегонезе вперше став мером Вальдобб'ядене, містечка в регіоні Венето з населенням близько 10 тисяч, десять років тому, коли важив 90 кілограмів. Зараз його вага – 140 кілограмів, і він стверджує, що так сталось через робочі обов’язки та "довгий робочий день".

"Безумовно, це все також через лінощі та сидячий спосіб життя, але робота мером означала, що я більше не займався спортом або фізичною активністю. Інша проблема полягає в тому, що мені подобається їсти і пити, ще й тому, що тут добре їдять і п'ють, а тому нелегко дотримуватися дієти", – зізнався чоловік.

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Фото: Facebook

На ідею щотижневих прогулянок Фрегонезе наштовхнула остання передвиборча кампанія, під час якої невідомий написав на стіні в місті слово panzone, яке приблизно перекладається як "пузатий". Знайомий запропонував меру прогулюватись щочетверга після зустрічей із мешканцями Вальдобб’ядене.

"Але потім я вирішив поєднати ці два заходи", – каже чоловік.

Ритуал щотижневих прогулянок на 5,5 кілометра триває вже кілька тижнів, і з кожним разом до них долучаються все більше людей. Минулого тижня, за словами Фрегонезе, прийшли 215 містян і 12 собак.

"Люди приходять, щоб підтримати мене в моїй меті, і я б сказав, що близько 10% користуються можливістю поставити мені запитання. Але більшість приходять просто погуляти і поспілкуватися з іншими. Це дуже мотивує, оскільки я б не став робити це наодинці – це було б занадто нудно, а я занадто лінивий", – каже мер.

Минулого року, нагадаємо, в італійському містечку Трофарелло неподалік Турина під час парубочої вечірки влаштували настільки правдоподібне "викрадення" нареченого, що учасників дійства затримали правоохоронці.