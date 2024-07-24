В Италии мэр еженедельно гуляет с жителями, чтобы сбросить набранный за время работы лишний вес

Многолетний мэр итальянского городка Вальдоббьядене Лучано Фрегонезе инициировал ритуал еженедельных прогулок с местными жителями, чтобы сбросить набранный за время работы в связи с мэрскими обязанностями лишний вес.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в публикации The Guardian.

47-летний Фрегонезе впервые стал мэром Вальдоббьядене, городка в регионе Венето с населением около 10 тысяч, десять лет назад, когда весил 90 килограммов. Сейчас его вес – 140 килограммов, и он утверждает, что так произошло из-за рабочих обязанностей и "длинного рабочего дня".

"Безусловно, это все также из-за лени и сидячего образа жизни, но работа мэром означала, что я больше не занимался спортом или физической активностью. Другая проблема заключается в том, что мне нравится есть и пить, еще и потому, что здесь хорошо едят и пьют, а потому нелегко придерживаться диеты", – признался мужчина.

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На еженедельные прогулки Фрегонезе натолкнула последняя предвыборная кампания, во время которой неизвестный написал на стене в городе слово panzone, которое примерно переводится как "пузатый". Знакомый предложил мэру прогуливаться каждый четверг после встреч с жителями Вальдоббьядене.

"Но потом я решил совместить эти два мероприятия", – говорит мужчина.

Ритуал еженедельных прогулок на 5,5 километра длится уже несколько недель, и с каждым разом к ним присоединяются все больше людей. На прошлой неделе, по словам Фрегонезе, пришли 215 горожан и 12 собак.

"Люди приходят, чтобы поддержать меня в моей цели, и я бы сказал, что около 10% пользуются возможностью задать мне вопросы. Но большинство приходят просто погулять и пообщаться с другими. Это очень мотивирует, поскольку я бы не стал делать это в одиночку – это было бы слишком скучно, а я слишком ленив", – говорит мэр.

В прошлом году, напомним, в итальянском городке Трофарелло неподалеку от Турина во время мальчишника устроили настолько правдоподобное "похищение" жениха, что участников действа задержали правоохранители.