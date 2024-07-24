Сунак спитав нового прем’єра Британії про тиск на Шольца щодо надання Україні Taurus

Колишній прем’єр-міністр Великої Британії та лідер консерваторів Ріші Сунак під час першої сесії запитань до нового голови уряду Кіра Стармера присвятив свій виступ необхідності подальшої підтримки України й подальшого санкційного тиску на Росію.

Про це повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Під час звернення до Стармера Сунак подякував за збереження "міжпартійного консенсусу у важливих питаннях зовнішньої політики", зокрема підтримки України.

"Британія послідовно була першою державою, яка постачала Україні нові види озброєнь, зокрема далекобійну зброю, яка була ефективно застосована в регіоні Чорного моря. Ці рішення непрості. І я був вдячний прем’єр-міністру за підтримку цих рішень, коли я був в уряді. І, перебуваючи в опозиції, я готовий його так само підтримувати", – підкреслив експрем’єр Британії.

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Далі Сунак заявив про важливу роль Британії як країни, що заохочує союзників "наслідувати наш приклад і надавати нові види озброєнь", згадавши про недавню зустріч Кіра Стармера та канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"Я впевнений, що він (Стармер. – Ред.) подякував за значну допомогу із засобами протиповітряної оборони, яку Німеччина надає Україні. Але чи порушив він у розмові з ним можливість постачання Україні далекобійної зброї, яку Британія, США та Франція вже надали?" – спитав Сунак.

На це Стармер запевнив, що під час спілкування на саміті НАТО порушував питання про збільшення підтримки Україні з усіма союзниками.

"І у своїх виступах я також заохочував усіх наших союзників надати Україні ще більшу підтримку, наскільки вони можуть це робити. Цей меседж сприйняли схвально. На Північноатлантичній раді була єдність у цьому питанні, і це те, що ми робимо і маємо робити", – підсумував британський прем’єр.

Велика Британія та Франція, як відомо, першими надали Україні далекобійні ракети Storm Shadow, слідом за ними постачання далекобійних ATACMS розблокували Сполучені Штати.

Натомість Німеччина досі виступає проти надання Україні власних далекобійних ракет Taurus, побоюючись ескалації з боку Москви.