Сунак спросил нового премьера Британии о давлении на Шольца относительно Taurus для Украины

Бывший премьер-министр Великобритании и лидер консерваторов Риши Сунак во время первой сессии вопросов к новому главе правительства Кира Стармера посвятил свое выступление необходимости дальнейшей поддержки Украины и дальнейшего санкционного давления на Россию.

Об этом сообщает корреспондент "Европейской правды".

Во время обращения к Стармеру Сунак поблагодарил за сохранение "межпартийного консенсуса в важных вопросах внешней политики", в частности поддержки Украины.

"Великобритания последовательно была первым государством, которое поставляло Украине новые виды вооружений, в частности дальнобойное оружие, которое было эффективно применено в регионе Черного моря. Эти решения непростые. И я был благодарен премьер-министру за поддержку этих решений, когда я был в правительстве. И, находясь в оппозиции, я готов его так же поддерживать", – подчеркнул экс-премьер Британии.

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Далее Сунак заявил о важной роли Британии как страны, поощряющей союзников "следовать нашему примеру и предоставлять новые виды вооружений", вспомнив о недавней встрече Кира Стармера и канцлера Германии Олафа Шольца.

"Я уверен, что он (Стармер. – Ред.) поблагодарил за значительную помощь со средствами противовоздушной обороны, которую Германия предоставляет Украине. Но поднял ли он в разговоре с ним возможность поставки Украине дальнобойного оружия, которое Великобритания, США и Франция уже предоставили?" – спросил Сунак.

На это Стармер заверил, что во время общения на саммите НАТО поднимал вопрос об увеличении поддержки Украины со всеми союзниками.

"И в своих выступлениях я также поощрял всех наших союзников предоставить Украине еще большую поддержку, насколько они могут это делать. Этот месседж восприняли одобрительно. На Североатлантическом совете было единство в этом вопросе, и это то, что мы делаем и должны делать", – подытожил британский премьер.

Великобритания и Франция, как известно, первыми предоставили Украине дальнобойные ракеты Storm Shadow, вслед за ними поставки дальнобойных ATACMS разблокировали Соединенные Штаты.

Зато Германия до сих пор выступает против предоставления Украине собственных дальнобойных ракет Taurus, опасаясь эскалации со стороны Москвы.