Украина получит партию танков Leopard от Дании и Нидерландов до конца лета

Нидерланды анонсировали поставку Украине партии танков Leopard 2A4, которые страна приобрела совместно с Данией.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны Нидерландов, пишет "Европейская правда".

Как отметили в ведомстве, партия из 14 танков Leopard 2A4 отправится в Украину уже этим летом.

В прошлом году Нидерланды вместе с Данией приобрели 14 подержанных танков Leopard 2A4. Они были капитально отремонтированы немецкой фирмой Rheinmetall.

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В течение нескольких дней последние два танка Leopard 2 проходят контрольные испытания в рамках поставки.

Первые 12 танков уже подготовлены к отправке. Все 14 танков будут доставлены одновременно до конца лета.

"Украина срочно нуждается в большей военной поддержке, учитывая тяжелые бои на поле боя. Эти танки могут сыграть важную роль для украинской армии в защите от российских сил. Вместе с союзниками и партнерами Нидерланды будут продолжать поддерживать Украину столько, сколько будет необходимо", – отметил министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

На прошлой неделе Испания отправила в Украину новую партию военной помощи, в которую вошли в том числе десять отремонтированных танков Leopard 2A4.

Перед этим Германия отчиталась об отправке Украине боеприпасов к Patriot и Leopard 1.