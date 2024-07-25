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ЗМІ: Біля румунського села навпроти Ізмаїла знайшли ймовірні уламки "Шахеда"

Новини — Четвер, 25 липня 2024, 11:36 — Марія Ємець

Румунські військові, яких відправили обстежити румунський берег Дунаю після атаки РФ ударними безпілотниками на українські порти, знайшли там уламки, що можуть бути фрагментами збитих "Шахедів".

Про це з посиланням на свої джерела в армії повідомляє Digi24, пише "Європейська правда".

Джерела в армії вранці підтвердили журналістам, що військові, яким доручили обстежити зону потенційного падіння уламків на території жудця Тульча, виявили там металеві фрагменти, які можуть виявитись уламками російських безпілотників. 

Уламки нібито знайшли в районі села Плауру, що на румунському березі навпроти Ізмаїла. 

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Нагадаємо, з середи на четвер для румунських населених пунктів над Дунаєм другу ніч поспіль оголошували повітряну тривогу. Під час атаки в ніч на середу Румунія піднімала винищувачі F-16, також у Міноборони заявили, що пошукають уламки "Шахедів", які потенційно могли падати на румунському березі. 

Вранці 25 липня командувач Повітряних сил України заявив, що три "Шахеди" з тих, які атакували південь України вночі, залетіли на територію Румунії і після того зникли з поля зору української ППО.

Офіційний Бухарест поки ніяк не коментував це повідомлення. 

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Румунія Війна з РФ
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