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Біля берегів Туреччини перехопили гідроцикл із вибухівкою – нібито український

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Новини — Четвер, 25 липня 2024, 16:35 — Олег Павлюк

Турецькі рятувальники в районі Чаталджа провінції Стамбул виявили гідроцикл із вибухівкою, який нібито належить Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомило турецьке інформагентство İHA.

Рятувальники, які чергували на пляжі в Чаталджі, вранці в четвер виявили підозрілий гідроцикл і сповістили про це поліцію. Вона прибула на місце події і провела огляд.

За попередніми даними, "вважається, що гідроцикл, який, за оцінками, належить українському флоту, дрейфував і досяг стамбульського пляжу Чаталджа", йдеться в повідомленні.

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Також фахівці встановили, що всередині гідроцикла була вибухівка, кілька камер і "військове обладнання".

Після завершення перших експертиз плавзасіб передадуть військовим для ретельнішого аналізу.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну турецькі військові водолазні команди регулярно знешкоджують міни, що дрейфують у їхніх водах.

На початку місяця Туреччина спільно з Румунією і Болгарією почали операції з розмінування Чорного моря.

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