Турецкие спасатели в районе Чаталджа провинции Стамбул обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, который якобы принадлежит Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило турецкое информагентство İHA.

Спасатели, дежурившие на пляже в Чаталдже, утром в четверг обнаружили подозрительный гидроцикл и известили об этом полицию. Она прибыла на место происшествия и провела осмотр.

По предварительным данным, "считается, что гидроцикл, который, по оценкам, принадлежит украинскому флоту, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа", говорится в сообщении.

Very interesting: An unmanned jetski, believed to be loaded with explosives and presumed to belong to Ukrainian forces, was discovered on the Çatalca Coast of Istanbul, Türkiye. pic.twitter.com/zUXQwhewZk