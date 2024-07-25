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У берегов Турции перехватили гидроцикл со взрывчаткой – якобы украинский

Новости — Четверг, 25 июля 2024, 16:35 — Олег Павлюк

Турецкие спасатели в районе Чаталджа провинции Стамбул обнаружили гидроцикл со взрывчаткой, который якобы принадлежит Украине.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщило турецкое информагентство İHA.

Спасатели, дежурившие на пляже в Чаталдже, утром в четверг обнаружили подозрительный гидроцикл и известили об этом полицию. Она прибыла на место происшествия и провела осмотр.

По предварительным данным, "считается, что гидроцикл, который, по оценкам, принадлежит украинскому флоту, дрейфовал и достиг стамбульского пляжа Чаталджа", говорится в сообщении.

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Также специалисты установили, что внутри гидроцикла была взрывчатка, несколько камер и "военное оборудование".

После завершения первых экспертиз плавсредство передадут военным для более тщательного анализа.

После полномасштабного вторжения России в Украину турецкие военные водолазные команды регулярно обезвреживают мины, дрейфующие в их водах.

В начале месяца Турция совместно с Румынией и Болгарией начали операции по разминированию Черного моря.

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