Суд Швейцарії: чоловік не може впливати на рішення жінки зробити аборт

Федеральний верховний суд Швейцарії відхилив позов чоловіка із західного кантону Фрібур, який скаржився на колишню дівчину через те, що вона зробила пізній аборт зачатої з ним дитини.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SRF.

Чоловік позивався проти колишньої за те, що вона зробила аборт на пізньому терміні, що у Швейцарії може каратись ув’язненням. Однак лікарі підтвердили, що жінка перебувала в стані психологічного розладу, тому прокуратура закрила справу.

Батько майбутньої дитини оскаржив це рішення у Федеральному верховному суді Швейцарії, стверджуючи, що, як батько плоду, також постраждав через аборт.

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Але найвища судова інстанція Швейцарії постановила, що заборона абортів на пізніх термінах захищає ненароджену дитину, а не батька. А оскільки плід ще не має правосуб'єктності до народження, його біологічний батько не може вважатися жертвою.

Суд підкреслив, що рішення про переривання вагітності ухвалює виключно мати, і постановив, що чоловік не має права на скаргу в цьому випадку.

У Швейцарії аборти є законними, якщо вони відбуваються протягом перших дванадцяти тижнів вагітності. Якщо жінка робить аборт пізніше, їй загрожує до трьох років ув'язнення, за винятком випадків, коли йдеться про надзвичайну ситуацію.

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