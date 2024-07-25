Суд Швейцарии: мужчина не может влиять на решение женщины сделать аборт

Федеральный верховный суд Швейцарии отклонил иск мужчины из западного кантона Фрибур, который жаловался на бывшую девушку из-за того, что она сделала поздний аборт зачатого с ним ребенка.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на SRF.

Мужчина судился против бывшей за то, что она сделала аборт на позднем сроке, что в Швейцарии может караться заключением. Однако врачи подтвердили, что женщина находилась в состоянии психологического расстройства, поэтому прокуратура закрыла дело.

Отец будущего ребенка обжаловал это решение в Федеральном верховном суде Швейцарии, утверждая, что, как отец плода, также пострадал из-за аборта.

Реклама:

Но высшая судебная инстанция Швейцарии постановила, что запрет абортов на поздних сроках защищает нерожденного ребенка, а не отца. А поскольку плод еще не имеет правосубъектности до рождения, его биологический отец не может считаться жертвой.

Суд подчеркнул, что решение о прерывании беременности принимает исключительно мать, и постановил, что мужчина не имеет права на жалобу в этом случае.

В Швейцарии аборты являются законными, если они происходят в течение первых двенадцати недель беременности. Если женщина делает аборт позже, ей грозит до трех лет заключения, за исключением случаев, когда речь идет о чрезвычайной ситуации.

Читайте также о том, как международное право регулирует вопрос абортов.