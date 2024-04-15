Спецкомісія у Німеччині рекомендувала легалізувати аборти до 12-го тижня вагітності

Призначена урядом Німеччини комісія рекомендувала легалізувати аборти на перших 12 тижнях вагітності.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Комісія, до якої увійшли 18 експертів у галузі медицини, психології, етики та права, має опублікувати ці рекомендації пізніше в понеділок.

За словами членкині комісії, професорки кримінального права в Університеті Констанца Ліан Вьорнер, принципова незаконність аборту на ранній стадії вагітності є неприйнятною.

"Законодавці повинні вжити заходів та зробити ці аборти законними й безкарними", – зазначила вона.

Комісія також заявила, що потрібно залишити заборону на переривання вагітності, коли ембріон стає життєздатним приблизно на 22-му тижні вагітності, та що законодавці повинні ухвалити рішення щодо правил про ранні та пізні стадії вагітності.

Уряд вирішуватиме, чи прислухатися до порад комісії. Деякі представники консервативної опозиції заявили, що вони звернуться до Конституційного суду щодо будь-яких змін цього законодавства.

Раніше повідомляли, що робоча група, створена федеральним урядом Німеччини, запропонувала переглянути законодавство, що стосується заборони абортів, сурогатного материнства й донорства яйцеклітин, у бік часткової лібералізації.

Минулого тижня депутати Європарламенту підтримали резолюцію із закликом до Ради Євросоюзу додати питання сексуального та репродуктивного здоров'я і право на безпечний і легальний аборт до Хартії основних прав ЄС.

Ініціатива євродепутатів з’явилась після того, як Франція у березні закріпила у своїй конституції право на аборт – ставши наразі єдиною країною світу, що пішла на такий крок.

Минулого року, нагадаємо, Бундестаг ухвалив законопроєкт про скасування норми кримінального кодексу, яка передбачала заборону на рекламу абортів.