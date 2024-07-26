У Парижі затримуються швидкісні потяги через вандалізм на залізниці

Останні кілька годин усі рейси швидкісних потягів з паризького вокзалу Монпарнас не відправляються та не прибувають у зв’язку з "актом вандалізму" на важливій ділянці маршруту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З 04:50 26 липня усі швидкісні потяги TGV, які мали вирушати з Монпарнаського вокзалу Парижа, залишаються на перонах. Причиною називають "вандалізм" на залізниці в районі муніципалітету Куртален, що на південний захід від столиці.

Paris – Gare Montparnasse today. All trains are suspended.



Well guess who has a train to take..? Yup this guy pic.twitter.com/dEVBDwpDhR Реклама: July 26, 2024

На вокзалі застрягли сотні пасажирів, які мають квитки на затримані потяги, у сподіванні, що все ж зможуть вирушити в дорогу.

Попередньо повідомляють, що ранкові рейси можуть зовсім скасувати. Оператор залізниці ймовірно вийде зі становища тим, що обмежену кількість потягів на час ремонту пустять по старіших коліях, не адаптованих для швидкісних поїздів.

Тим часом у регіональній адміністрації залізниці повідомляють, що для відновлення руху за звичним графіком доведеться чекати до понеділка, 29 липня.

Нагадаємо, з 26 липня у Парижі офіційно починаються Олімпійські ігри. Мешканців французької столиці через це очікують численні незручності – будуть недоступні низка вулиці у центрі, можуть перекривати кільцеву дорогу Парижа, а сотням ресторанів у центрі довелося згорнути свої тераси.

Міжнародні змагання будуть супроводжуватися масштабними заходами безпеки, а деякі делегації, зокрема ізраїльську команду, будуть охороняти цілодобово.