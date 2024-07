У Парижі затримуються швидкісні потяги через вандалізм на залізниці

Останні кілька годин усі рейси швидкісних потягів з паризького вокзалу Монпарнас не відправляються та не прибувають у зв’язку з "актом вандалізму" на важливій ділянці маршруту.

Про це повідомляє BFMTV, пише "Європейська правда".

З 04:50 26 липня усі швидкісні потяги TGV, які мали вирушати з Монпарнаського вокзалу Парижа, залишаються на перонах. Причиною називають "вандалізм" на залізниці в районі муніципалітету Куртален, що на південний захід від столиці.

Paris – Gare Montparnasse today. All trains are suspended.



Well guess who has a train to take..? Yup this guy pic.twitter.com/dEVBDwpDhR

