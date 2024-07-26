В Париже задерживаются скоростные поезда из-за вандализма на железной дороге

Последние несколько часов все рейсы скоростных поездов с парижского вокзала Монпарнас не отправляются и не прибывают в связи с "актом вандализма" на важном участке маршрута.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С 04:50 26 июля все скоростные поезда TGV, которые должны были отправляться с Монпарнасского вокзала Парижа, остаются на перронах. Причиной называют "вандализм" на железной дороге в районе муниципалитета Куртален, что на юго-запад от столицы.

Paris – Gare Montparnasse today. All trains are suspended.



Well guess who has a train to take..? Yup this guy pic.twitter.com/dEVBDwpDhR Реклама: July 26, 2024

На вокзале застряли сотни пассажиров, которые имеют билеты на задержанные поезда, в надежде, что все же смогут отправиться в путь.

Предварительно сообщают, что утренние рейсы могут вовсе отменить. Оператор железной дороги вероятно выйдет из положения тем, что ограниченное количество поездов на время ремонта пустят по старым путям, не адаптированных для скоростных поездов, на меньшей скорости.

Тем временем в региональной администрации железной дороги, где возникла проблема, предупредили, что для восстановления движения по привычному графику придется ждать до понедельника, 29 июля.

Напомним, с 26 июля в Париже официально начинаются Олимпийские игры. Жителей французской столицы из-за этого ожидают многочисленные неудобства – будут недоступны ряд улиц в центре, могут перекрывать кольцевую дорогу Парижа, а сотням ресторанов в центре пришлось свернуть свои террасы.

Международные соревнования будут сопровождаться масштабными мерами безопасности, а некоторые делегации, в частности израильскую команду, будут охранять круглосуточно.