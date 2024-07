В Париже задерживаются скоростные поезда из-за вандализма на железной дороге

Последние несколько часов все рейсы скоростных поездов с парижского вокзала Монпарнас не отправляются и не прибывают в связи с "актом вандализма" на важном участке маршрута.

Об этом сообщает BFMTV, пишет "Европейская правда".

С 04:50 26 июля все скоростные поезда TGV, которые должны были отправляться с Монпарнасского вокзала Парижа, остаются на перронах. Причиной называют "вандализм" на железной дороге в районе муниципалитета Куртален, что на юго-запад от столицы.

Paris – Gare Montparnasse today. All trains are suspended.



Well guess who has a train to take..? Yup this guy pic.twitter.com/dEVBDwpDhR

Реклама: