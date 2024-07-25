Паризькі ресторани у центрі обурюються несподіваною вимогою закрити тераси через Олімпіаду

Численні заклади у центрі Парижа висловили обурення вимогою до них закрити тераси у зв’язку з проведенням Олімпійських ігор.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

За наказом префектури поліції Парижа сотні ресторанів у центрі французької столиці повинні будуть згорнути свої тераси задля Олімпіади.

Власники бізнесу обурюються тим, що дізналися про це розпорядження лише наприкінці попереднього тижня, тоді як усі попередні місяці підготовки до "події року" таких сигналів не надходило.

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"Мене дуже тішить те, що ці ігри проходять у Парижі. Але давати розпорядження про закриття сотень терас за кілька днів до початку змагань – це ненормально… Ми сподівалися на кращу координацію між оргкомітетом, мерією, префектурою і бізнесом", – заявив Стефан Манігольд, власник 11 ресторанів Парижа та очільник об’єднання рестораторів.

Тим часом в уряді попередили, що парижани мають бути готові до перекриття кільцевої дороги Парижа у день відкриття змагань, пише Le Parisien.

Міністр з питань транспорту Патріс Вергріт зазначив, що до столиці буде їхати велика кількість спортсменів та супроводжуючих делегацій, а також десятки лідерів держав.

"Можливо, щонайменш частина кільцевої дороги буде зарезервована для цього… Гарантувати безпеку транспортування атлетів і при цьому залишати відкритим рух на кільцевій у звичайному режимі – це дуже складно", – заявив він.

Напередодні повідомляли, що ізраїльську делегацію на чолі з президентом Іцхаком Герцогом 40 хвилин не випускали з літака в аеропорту Парижа через потенційну загрозу безпеці.

Також неофіційно стало відомо про затримання у Парижі вихідця з Росії, який міг готувати неприємності під час Олімпіади.

Міністр внутрішніх справ Франції казав, що побоюється спроб Росії використати Олімпіаду з метою шпигунства чи дискредитації Франції.

За його словами, до участі в організації Олімпіади не допустили близько тисячі осіб, щодо яких виникли підозри у втручанні в інтересах іноземної держави.