У Польщі розкрили нові деталі інциденту у Варшаві, в якому підлітків нібито з України поранили ножем

Польські ЗМІ довідалися нові деталі сутички у Брудновському лісі у Варшаві, під час якої двоє 15-річних хлопців з групи підлітків отримали ножові поранення – звинувачуваним буде не лише чоловік, який поранив їх, а усі учасники подій.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє TVN24.

У середу висунули звинувачення 26-річному громадянину Узбекистану, який поранив підлітків, його судитимуть за завдання тілесних ушкоджень легкої та середньої тяжкості. Йому загрожує до двох років позбавлення волі. Молодому чоловіку обрали запобіжний захід у вигляді заборони виїздити з країни та раз на тиждень з’являтися у відділок поліції.

TVN24

Водночас стало відомо, що у подіях у Брудненському лісі винуватцем була не одна сторона, як зазначали у перших повідомленнях.

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Поліція отримала докази, що сутичку спровокувала компанія підлітків – загалом четверо, включно з хлопцями, які отримали поранення. Їх усіх затримали.

"Ми вже знаємо, що ці неповнолітні також зіграли активну роль у цьому інциденті та, можливо, скоїли злочин щодо цього чоловіка", – зазначила представниця поліції Пауліна Онишко.

За неофіційними даними журналістів, трьох з чотирьох із компанії (за винятком хлопця, який досі у лікарні) вже допитали.

Як неофіційно дізналися журналісти, 13-річна дівчина з компанії нібито домовилася з 26-річним узбеком про зустріч у тому місці. Коли це відбулося, підійшли хлопці – двоє 15-річних і один 16-річний. Вони нібито схопили телефон і ключі від авто узбека, після чого той дістав ніж і у подальшій сутичці поранив їх. 15-річні хлопці – нібито з України, офіційно їхнє громадянство не розголошували.

RMF24 наводить слова представниці поліції, що підліткам за спробу пограбування за рішенням суду встановлять пробаційний нагляд, а 13-річну дівчину, яку визначили співучасницею задуму, на три місяці помістять у спеціальний виховний центр для неповнолітніх.

У новині згадують також, що під час обшуку у підлітків вилучили ножі, балаклави, перцевий балончик і телескопічний кийок.