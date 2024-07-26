Раскрыли новые детали инцидента в Варшаве, в котором подростков якобы из Украины ранили ножом

Польские СМИ узнали новые детали столкновения в Брудновском лесу в Варшаве, во время которого двое 15-летних из группы подростков получили ножевые ранения – обвиняемым будет не только мужчина, который их ранил, а все участники событий.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает TVN24.

В среду предъявили обвинение 26-летнему гражданину Узбекистана, который ранил подростков, его будут судить за нанесение телесных повреждений легкой и средней тяжести. Ему грозит до двух лет лишения свободы. Молодому человеку избрали меру пресечения в виде запрета выезжать из страны и требования раз в неделю появляться в отделение полиции.

TVN24

В то же время стало известно, что в событиях в Брудновском лесу виновной была не одна сторона, как отмечали в первых сообщениях.

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Полиция получила доказательства, что стычку спровоцировала компания подростков – всего четверо, включая тех, что получили ранения. Их всех задержали.

"Мы уже знаем, что эти несовершеннолетние также сыграли активную роль в этом инциденте и, возможно, совершили преступление в отношении этого мужчины", – отметила представитель полиции Паулина Онышко.

По неофициальным данным журналистов, троих из четырех из компании (за исключением парня, который до сих пор в больнице) уже допросили.

Как неофициально узнали журналисты, 13-летняя девушка из компании якобы договорилась с 26-летним узбеком о встрече в том месте. Когда это произошло, подошли ребята – двое 15-летних и один 16-летний. Они якобы схватили телефон и ключи от авто узбека, после чего тот достал нож и в дальнейшей схватке ранил их. 15-летние подростки – якобы из Украины, официально их гражданство не разглашали.

RMF24 приводит слова представительницы полиции, что подросткам за попытку ограбления по решению суда установят пробационный надзор, а 13-летнюю девушку, которую определили соучастницей замысла, на три месяца поместят в специальный воспитательный центр для несовершеннолетних.

В новости упоминают также, что во время обыска у подростков изъяли ножи, балаклавы, перцовый баллончик и телескопическую дубинку.