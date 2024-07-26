У день старту Олімпіади у Франції евакуювали аеропорт через повідомлення про мінування
Розташований на території Франції франко-швейцарський аеропорт Базель-Мюлуз евакуювали після отримання повідомлення про замінування.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на AFP.
У пресслужбі аеропорту уточнили, що евакуацію у п’ятницю, 26 липня, провели з міркувань безпеки.
У пресслужбі пообіцяли надати додаткову інформацію згодом.
Згодом у французькій поліції уточнили, що аеропорт був евакуйований і закритий через повідомлення про замінування, інформує Reuters.
Евакуація відбулася в той час, поки у Франції розшукують винних у диверсії на залізниці, яка призвела до суттєвого порушення руху поїздів.
Крім того, у п’ятницю в Парижі відбудеться церемонія відкриття Олімпійських ігор.
Нагадаємо, вранці 26 липня сотні пасажирів у Парижі з’ясували, що їхні експреси не можуть відправитися. Згодом оператор залізниці SNCF заявив, що вночі на мережі залізниці скоїли низку умисних пошкоджень у різних місцях; інциденти припали на перший день Олімпійських ігор.
Пошкоджень зазнали три швидкісних гілки – від Парижа у напрямку Атлантичного океану, а також північна та східна.