В день старта Олимпиады во Франции эвакуировали аэропорт из-за сообщения о минировании

Расположенный на территории Франции франко-швейцарский аэропорт Базель-Мюлуз эвакуировали после получения сообщения о заминировании.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на AFP.

В пресс-службе аэропорта уточнили, что эвакуацию в пятницу, 26 июля, провели из соображений безопасности.

В пресс-службе пообещали предоставить дополнительную информацию позже.

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Впоследствии во французской полиции уточнили, что аэропорт был эвакуирован и закрыт из-за сообщения о заминировании, информирует Reuters.

Эвакуация произошла в то время, пока во Франции разыскивают виновных в диверсии на железной дороге, которая привела к существенному нарушению движения поездов.

Кроме того, в пятницу в Париже состоится церемония открытия Олимпийских игр.

Напомним, утром 26 июля сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться. Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах; инциденты пришлись на первый день Олимпийских игр.

Повреждения получили три скоростных ветки – от Парижа в направлении Атлантического океана, а также северная и восточная.