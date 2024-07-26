В Іспанії засудили до ув'язнення двох осіб за залізничну катастрофу з 79 жертвами

Суд в Іспанії засудив машиніста та екскерівника відділу безпеки руху національного оператора залізничної інфраструктури ADIF до двох з половиною років ув'язнення у справі про залізничну катастрофу, яка 11 років тому забрала життя 79 осіб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters.

Суддя, що головувала Елена Фернандес Куррас заявила, що аварія сталася через те, що машиніст відволікся під час відповіді на дзвінок, а також через те, що система безпеки була відсутня, коли водій не дотримувався швидкісного режиму.

Перевізники ADIF та Renfe та страхувальники також мають виплатити 25 мільйонів євро для відшкодування збитків потерпілим у цивільній частині судового процесу.

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Внаслідок залізничної аварії швидкісний поїзд Alvia 04155 з восьми вагонів з'їхав з колії на крутому повороті біля північно-західного міста Сантьяго-де-Компостела, врізався в бетонну стіну та загорівся. Ще 143 особи отримали поранення.

Після аварії ADIF визначив понад 300 ділянок іспанської залізничної мережі, де необхідно було змінити швидкість.

Судове розслідування катастрофи було складним та зайняло роки, а судовий процес тривав 10 місяців. Лише двоє з понад 20 осіб, щодо яких проводилося розслідування, зрештою постали перед судом.

Наприкінці лютого 2023 року у Греції пасажирський поїзд, який перевозив близько 350 осіб, зіткнувся з вантажним поїздом, коли він виходив з тунелю після виїзду з міста Лариса. Загинули 57 людей.

Аварія викликала численні протести в країні, на піку яких понад 65 тисяч людей вимагали відставки прем'єр-міністра Кіріакоса Міцотакіса. У зв'язку з трагедією були притягнуті до кримінальної відповідальності п'ятнадцять людей, зокрема начальник станції, який чергував під час аварії.