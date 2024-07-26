В Испании приговорили к заключению двух человек за железнодорожную катастрофу с 79 жертвами

Суд в Испании приговорил машиниста и экс-руководителя отдела безопасности движения национального оператора железнодорожной инфраструктуры ADIF к двум с половиной годам заключения по делу о железнодорожной катастрофе, которая 11 лет назад унесла жизни 79 человек.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters.

Председательствующая судья Елена Фернандес Куррас заявила, что авария произошла из-за того, что машинист отвлекся во время ответа на звонок, а также из-за того, что система безопасности отсутствовала, когда водитель не придерживался скоростного режима.

Перевозчики ADIF и Renfe и страхователи также должны выплатить 25 миллионов евро для возмещения убытков пострадавшим в гражданской части судебного процесса.

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В результате железнодорожной аварии скоростной поезд Alvia 04155 из восьми вагонов съехал с рельсов на крутом повороте возле северо-западного города Сантьяго-де-Компостела, врезался в бетонную стену и загорелся. 79 человек погибли, еще 143 человека получили ранения.

После аварии ADIF определил более 300 участков испанской железнодорожной сети, где необходимо было изменить скорость.

Судебное расследование катастрофы было сложным и заняло годы, а судебный процесс длился 10 месяцев. Только двое из более 20 человек, в отношении которых проводилось расследование, в конце концов предстали перед судом.

В конце февраля 2023 года в Греции пассажирский поезд, перевозивший около 350 человек, столкнулся с грузовым поездом, когда он выходил из тоннеля после выезда из города Лариса. Погибли 57 человек.

Авария вызвала многочисленные протесты в стране, на пике которых более 65 тысяч человек требовали отставки премьер-министра Кириакоса Мицотакиса. В связи с трагедией были привлечены к уголовной ответственности пятнадцать человек, в том числе начальник станции, дежуривший во время аварии.