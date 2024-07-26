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ЄС додав неонацистів зі США до списку терористичних угруповань

Новини — П'ятниця, 26 липня 2024, 18:03 — Олег Павлюк

Рада Європейського Союзу в п’ятницю, 26 липня, оголосила про додання американського неонацистського угруповання The Base до свого терористичного переліку.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться в повідомленні Ради ЄС.

The Base – це правоекстремістське угруповання, причетне до терористичних актів, яке заснував у 2018 році Рінальдо Наццаро – колишній підрядник ФБР і Пентагону.

Угруповання просуває ідею вищості білої раси та пропонує шляхом насильства створити етнічно однорідні держави білих. У 2021 році The Base визнали терористичною у Британії та Канаді.

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Після рішення Ради Євросоюзу кошти та інші фінансові активи або економічні ресурси The Base у країнах ЄС підлягають заморожуванню, а суб’єктам у ЄС заборонено надавати кошти та економічні ресурси цьому угрупованню.

Тепер у списку терористичних осіб та організацій ЄС перебувають 15 фізичних та 22 юридичні особи та організації.

Серед іншого, туди на початку року внесли політичного лідера угруповання ХАМАС Ях’ю Сінвара.

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тероризм
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