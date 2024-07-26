ЕС добавил неонацистов из США в список террористических группировок

Совет Европейского Союза в пятницу, 26 июля, объявил о добавлении американской неонацистской группировки The Base в свой террористический перечень.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится в сообщении Совета ЕС.

The Base – это правоэкстремистская группировка, причастная к террористическим актам, которую основал в 2018 году Ринальдо Наццаро – бывший подрядчик ФБР и Пентагона.

Группировка продвигает идею превосходства белой расы и предлагает путем насилия создать этнически однородные государства белых. В 2021 году The Base признали террористической в Британии и Канаде.

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После решения Совета Евросоюза средства и другие финансовые активы или экономические ресурсы The Base в странах ЕС подлежат замораживанию, а субъектам в ЕС запрещено предоставлять средства и экономические ресурсы этой группировке.

Теперь в списке террористических лиц и организаций ЕС находятся 15 физических и 22 юридических лица и организации.

Среди прочего, туда в начале года внесли политического лидера группировки ХАМАС Яхью Синвара.