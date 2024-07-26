Опитування: Більшість чехів задоволені демократією у своїй країні

Задоволеність людей функціонуванням демократії в Чехії дещо покращилася в порівнянні з 2021 роком.

Про це свідчить опитування соціологічного центру CVVM, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Novinky.

У новому опитуванні CVVM 55% респондентів заявили про свою задоволеність демократією в Чехії, тоді як незадоволеними були 43%.

Кількість людей, задоволених функціонуванням чеської демократії, зросла з часу проведення останнього опитування у 2021 році: тоді лише 48% заявили про свою задоволеність.

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"У довгостроковій перспективі помітно, що в 2004-2014 роках чеська громадськість оцінювала функціонування демократії в нашій країні гірше, ніж зараз, в 2015 і 2016 роках задоволеність демократією трохи зросла і була порівнянна з нинішнім результатом, а в 2017 році до першої половини 2019 року вона була вищою, ніж зараз", – зазначили у CVVM.

Частка людей, які вважають демократію найбільш підходящою формою правління (54%), залишається незмінною в довгостроковій перспективі і є дещо вищою, ніж у 2007-2017 роках.

"Відкритість у певній ситуації або контексті до авторитарної форми правління спостерігається в довгостроковій перспективі серед близько чверті чеських громадян", – кажуть в агенції.

Потенційне повернення комуністичного контролю над державою вітали б 14% людей. Авторитарний режим з вождем замість парламенту сподобався б 17% людей. В обох випадках чотири з п'ятих опитаних виступили б проти. Військову диктатуру відкидають 95% чехів.

Інше опитування показало, що швидкий вступ України до Європейського Союзу має найнижчу підтримку в Чехії серед чотирьох країн Вишеградської групи (Чеська Республіка, Угорщина, Польща та Словаччина).