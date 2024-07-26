Опрос: Большинство чехов довольны демократией в своей стране

Удовлетворенность людей функционированием демократии в Чехии несколько улучшилась по сравнению с 2021 годом.

Об этом свидетельствует опрос социологического центра CVVM, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Novinky.

В новом опросе CVVM 55% респондентов заявили о своей удовлетворенности демократией в Чехии, тогда как недовольными были 43%.

Количество людей, довольных функционированием чешской демократии, выросло со времени проведения последнего опроса в 2021 году: тогда только 48% заявили о своей удовлетворенности.

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"В долгосрочной перспективе заметно, что в 2004-2014 годах чешская общественность оценивала функционирование демократии в нашей стране хуже, чем сейчас, в 2015 и 2016 годах удовлетворенность демократией немного выросла и была сопоставима с нынешним результатом, а в 2017 году до первой половины 2019 года она была выше, чем сейчас", – отметили в CVVM.

Доля людей, которые считают демократию наиболее подходящей формой правления (54%), остается неизменной в долгосрочной перспективе и несколько выше, чем в 2007-2017 годах.

"Открытость в определенной ситуации или контексте к авторитарной форме правления наблюдается в долгосрочной перспективе среди около четверти чешских граждан", – говорят в агентстве.

Потенциальное возвращение коммунистического контроля над государством приветствовали бы 14% людей. Авторитарный режим с вождем вместо парламента понравился бы 17% людей. В обоих случаях четыре из пятых опрошенных выступили бы против. Военную диктатуру отвергают 95% чехов.

Другой опрос показал, что быстрое вступление Украины в Европейский Союз имеет самую низкую поддержку в Чехии среди четырех стран Вышеградской группы (Чешская Республика, Венгрия, Польша и Словакия).