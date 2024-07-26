Найбільша група Європарламенту обурена представленням ЄС на інавгурації президента Ірану

Координатор із закордонних справ найбільшої групи Європарламенту, Європейської народної партії (ЄНП), євродепутат Адам Бєлян закликав топдипломата ЄС Жозепа Борреля переглянути рішення відрядити свого представника на інавгурацію президента Ірану.

Про це, як повідомляє "Європейська правда", йдеться у зверненні на сайті ЄНП.

У листі до Борреля Бєлян стверджує, що ЄС не варто бути представленим на інавгурації нового президента Ірану Масуда Пезешкіана 30 липня, оскільки це легітимізує іранський режим.

"Це рішення не тільки помилкове, але й прямо суперечить цінностям і принципам, які Європейський Союз прагне відстоювати. Ми очікуємо на швидку і адекватну відповідь, щоб забезпечити відповідність нашої зовнішньої політики нашим спільним цінностям і зобов'язанням", – додав він.

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Представник ЄНП нагадав, що Іран підтримує терористичну діяльність та дестабілізацію по всьому Близькому Сходу, що "становить пряму загрозу глобальній безпеці і суперечить зобов'язанням ЄС щодо демократії та прав людини".

"Дипломатична взаємодія з таким режимом на даному етапі є вкрай недоречною і небезпечною. Це підриває цілісність нашої зовнішньої політики і посилає сигнал мовчазного схвалення уряду, який грубо порушує права людини і міжнародні норми", – наголосив Бєлян.

Раніше стало відомо, що керівник апарату Борреля, заступник генерального секретаря Європейської служби зовнішніх справ Енріке Мора буде присутній на інавгурації Пезешкіана наприкінці липня.

Мора також представляв ЄС на церемонії інавгурації колишнього іранського президента Ебрагіма Раїсі у 2019 році, за що його розкритикували іранські правозахисники.

Ебрагім Раїсі загинув під час авіакатастрофи в травні 2024 року. Співчуття у зв'язку із загибеллю президента Ірану з боку європейських лідерів і посадовців тоді були сприйняті неоднозначно.

Більше про це – у статті Під прикриттям "гуманізму". Як політики ЄС та НАТО зганьбилися після смерті президента Ірану