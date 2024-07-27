Во Франции сохраняются перебои в движении поездов из-за диверсии в день открытия Олимпиады

После диверсии, которой подверглась в пятницу сеть французских скоростных поездов TGV, оператор железной дороги SNCF объявил в субботу, что семь из десяти поездов будут курсировать на пострадавших маршрутах, при этом "следует ожидать задержек от 1 до 2 часов".

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает BFMTV.

"На линии LGV Est движение возобновилось в нормальном режиме сегодня утром в 6:30", – сообщила компания SNCF, добавив, что ее агенты "работали всю ночь в сложных условиях под дождем, чтобы обеспечить улучшение движения поездов TGV" на маршрутах, пострадавших от актов саботажа в ночь с четверга на пятницу и которые серьезно нарушили движение поездов.

В пятницу вечером SNCF объявила об "улучшении движения поездов TGV" в субботу, с началом наплыва отдыхающих, благодаря "исключительной мобилизации нескольких тысяч железнодорожников, в том числе более сотни на ремонте".

Реклама:

"Все бригады и аккредитованный транспорт" будут обеспечены, подчеркнули в компании.

Пока никаких заявлений об ответственности за акты саботажа не поступало, сообщил источник, близкий к расследованию дела.

Прокуратура Парижа начала расследование по факту повреждения имущества, что может нанести ущерб фундаментальным интересам нации, атак на автоматизированную систему обработки данных организованной бандой и преступным сообществом.

По словам другого источника, близкого к делу, к расследованию привлечено более пятидесяти следователей из жандармерии. Образцы, взятые из разных мест, были отправлены экспертам из Института криминальных исследований Национальной жандармерии (IRCGN) для срочного анализа, сообщил тот же источник.

Напомним, утром 26 июля – в первый день Олимпиады, которую принимает Франция, – сотни пассажиров в Париже выяснили, что их экспрессы не могут отправиться.

Впоследствии оператор железной дороги SNCF заявил, что ночью на сети железной дороги совершили ряд умышленных повреждений в разных местах – всего на трех ветках, а на четвертой злоумышленникам успели помешать.

Неофициально журналисты узнали, что злоумышленники порезали кабели и подожгли сигнальные шкафы.

Сначала несколько профильных чиновников, а затем и и.о. премьер-министра Габриэль Атталь заявили, что факты указывают на целенаправленную диверсию. Вследствие этих повреждений могут сорваться планы около 800 тысяч пассажиров.