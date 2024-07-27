Ексглава розвідки Греції заперечив використання незаконного шпигунського програмного забезпечення

Колишній голова грецької розвідувальної служби заявив суддям, що відомство не використовувало незаконне шкідливе програмне забезпечення для телефонів у період з 2019 по 2022 рік для шпигунства.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Reuters з посиланням на судові документи.

Скандал зі стеженням вибухнув у серпні 2022 року, коли стало відомо, що уряд прослуховував телефон лідера опозиційної соціалістичної партії "Пасок" Нікоса Андрулакіса. Журналісти-розслідувачі, правозахисні організації та грецький регулятор зв'язку ADAE протягом року виявили, що державна спецслужба мала зростаючу мережу політиків і журналістів під наглядом.

Панагіотіс Контолеон, колишній голова грецької розвідувальної служби EYP, був одним з небагатьох високопосадовців, які подали у відставку у зв'язку з цими подіями.

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Контолеон, керівник EYP з 2019 по 2022 рік, дав свідчення на закритих слуханнях у травні як свідок у справі, яка підняла питання про захист приватних комунікацій у Греції.

"Під час мого перебування на посаді, я категорично заявляю про це, EYP не купувала, не орендувала і не використовувала незаконне шпигунське програмне забезпечення Predator", – заявив він суддям, згідно з документами, які побачило агентство Reuters.

Деякі з цілей EYP в цей період були тими самими людьми, чиї телефони були заражені Predator, йдеться у звіті експертів, що міститься в документах.

Уряд заявив у 2022 році, що Контолеон пішов у відставку "після помилкових дій, виявлених під час законних процедур прослуховування". Про які саме дії йдеться, не уточнюється.

Контолеон засвідчив, що під час його перебування на посаді були дотримані всі вимоги до будь-якого прослуховування, і що будь-який такий запит має бути санкціонований прокурором.

Григоріс Дімітріадіс, генеральний секретар, який подав у відставку і був політичним куратором EYP у 2021-22 роках, також засвідчив, що служба не використовувала таке шпигунське програмне забезпечення.

Шпигунське програмне забезпечення Predator дозволяє хакерам отримати повний доступ до пристроїв жертв, зокрема мікрофонів, камер, текстових повідомлень і додатків. Воно опинилося в центрі політичного скандалу, який у 2022 році сколихнув грецьку політику.

Мережа Intellexa продала Predator в Австрію, Німеччину та Швейцарію, а також країнам із неодноразовими порушеннями прав людини – наприклад Катару, Конго, Об’єднаним Арабським Еміратам, Пакистану та В'єтнаму.

Консорціум виник після того, як із глобального ринку шпигунських програм довелось піти ізраїльській компанії NSO Group – колись популярному розробнику програмного забезпечення Pegasus.

Нагадаємо, минулого місяця Європейський парламент попросив членів підкомітету з питань оборони перевірити свої телефони на наявність шпигунського програмного забезпечення після того, як на двох пристроях були виявлені сліди злому.