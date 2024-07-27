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Экс-глава разведки Греции отрицает использование незаконного шпионского программного обеспечения

Новости — Суббота, 27 июля 2024, 19:06 — Иванна Костина

Бывший глава греческой разведывательной службы заявил судьям, что ведомство не использовало незаконное вредоносное программное обеспечение для телефонов в период с 2019 по 2022 год для шпионажа.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Reuters со ссылкой на судебные документы.

Скандал со слежкой разразился в августе 2022 года, когда стало известно, что правительство прослушивало телефон лидера оппозиционной социалистической партии "Пасок" Никоса Андрулакиса. Журналисты-расследователи, правозащитные организации и греческий регулятор связи ADAE в течение года обнаружили, что государственная спецслужба имела растущую сеть политиков и журналистов под наблюдением.

Панагиотис Контолеон, бывший глава греческой разведывательной службы EYP, был одним из немногих высокопоставленных чиновников, которые подали в отставку в связи с этими событиями.

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Контолеон, руководитель EYP с 2019 по 2022 год, дал показания на закрытых слушаниях в мае в качестве свидетеля по делу, которое подняло вопрос о защите частных коммуникаций в Греции.

"Во время моего пребывания в должности, я категорически заявляю об этом, EYP не покупала, не арендовала и не использовала незаконное шпионское программное обеспечение Predator", – заявил он судьям, согласно документам, которые увидело агентство Reuters.

Некоторые из целей EYP в этот период были теми самыми людьми, чьи телефоны были заражены Predator, говорится в отчете экспертов, содержащемся в документах.

Правительство заявило в 2022 году, что Контолеон ушел в отставку "после ошибочных действий, выявленных во время законных процедур прослушивания". О каких именно действиях идет речь, не уточняется.

Контолеон засвидетельствовал, что во время его пребывания в должности были соблюдены все требования к любой прослушке, и что любой такой запрос должен быть санкционирован прокурором.

Григорис Димитриадис, генеральный секретарь, который подал в отставку и был политическим куратором EYP в 2021-22 годах, также показал, что служба не использовала такое шпионское программное обеспечение.

Шпионское программное обеспечение Predator позволяет хакерам получить полный доступ к устройствам жертв, в частности микрофонам, камерам, текстовым сообщениям и приложениям. Оно оказалось в центре политического скандала, который в 2022 году всколыхнул греческую политику.

Intellexa продала Predator в Австрию, Германию и Швейцарию, а также странам с неоднократными нарушениями прав человека – например Катару, Конго, Объединенным Арабским Эмиратам, Пакистану и Вьетнаму.

Консорциум возник после того, как с глобального рынка шпионских программ пришлось уйти израильской компании NSO Group – некогда популярному разработчику программного обеспечения Pegasus.

Напомним, в прошлом месяце Европейский парламент попросил членов подкомитета по вопросам обороны проверить свои телефоны на наличие шпионского программного обеспечения после того, как на двух устройствах были обнаружены следы взлома.

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Греция
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