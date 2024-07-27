Європейський центр підготовки на F-16 випустив перших пілотів

Європейський навчальний центр підготовки пілотів F-16 (EFTC) в Румунії випустив перших випускників.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили в Міноборони Нідерландів.

Першими випускниками стали румунські пілоти. Вони оголошені боєздатними і тепер можуть бути оперативно розгорнуті.

Нідерланди відіграли важливу роль у створенні EFTC і надали загалом 18 літаків F-16.

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Під час тренувань пілоти відпрацьовували різні сценарії. Наприклад, вони виконували місії в темряві і тренувались разом з пілотами з країн – членів НАТО. Під час тренувань вони літали лише в повітряному просторі НАТО.

"Сила НАТО полягає у співпраці. Європейський навчальний центр F-16 є гарним прикладом цього. Разом з компанією Lockheed Martin і Румунією ми працюємо в EFTC в унікальний спосіб. Успішні румунські пілоти тепер можуть бути безпосередньо задіяні для забезпечення безпеки повітряного простору НАТО. Таким чином вони зміцнюють нашу безпеку і обороноздатність Альянсу" – сказав міністр оборони Нідерландів Рубен Брекельманс.

У довгостроковій перспективі українські солдати також пройдуть підготовку у центрі як пілоти F-16. "Я з нетерпінням чекаю того моменту, коли перші українські пілоти пройдуть тут підготовку. Україна має велику потребу в посиленні протиповітряної оборони", – сказав Брекельманс.

На додаток до літаків F-16 для навчального центру, Нідерланди також передають Україні 24 літаки. Разом з Данією і США Нідерланди очолюють європейські зусилля з надання Україні винищувачів F-16.

На початку липня оголосили, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

Норвегія нещодавно оголосила, що передасть Україні загалом шість F-16, перші – вже цього року.