Европейский центр подготовки на F-16 выпустил первых пилотов

Европейский учебный центр подготовки пилотов F-16 (EFTC) в Румынии выпустил первых выпускников.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщили в Минобороны Нидерландов.

Первыми выпускниками стали румынские пилоты. Они объявлены боеспособными и теперь могут быть оперативно развернуты.

Нидерланды сыграли важную роль в создании EFTC и предоставили в общей сложности 18 самолетов F-16.

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Во время тренировок пилоты отрабатывали различные сценарии. Например, они выполняли миссии в темноте и тренировались вместе с пилотами из стран – членов НАТО. Во время тренировок они летали только в воздушном пространстве НАТО.

"Сила НАТО заключается в сотрудничестве. Европейский учебный центр F-16 является хорошим примером этого. Вместе с компанией Lockheed Martin и Румынией мы работаем в EFTC уникальным образом. Успешные румынские пилоты теперь могут быть непосредственно задействованы для обеспечения безопасности воздушного пространства НАТО. Таким образом они укрепляют нашу безопасность и обороноспособность Альянса" – сказал министр обороны Нидерландов Рубен Брекельманс.

В долгосрочной перспективе украинские солдаты также пройдут подготовку в центре как пилоты F-16. "Я с нетерпением жду того момента, когда первые украинские пилоты пройдут здесь подготовку. Украина имеет большую потребность в усилении противовоздушной обороны", – сказал Брекельманс.

В дополнение к самолетам F-16 для учебного центра, Нидерланды также передают Украине 24 самолета. Вместе с Данией и США Нидерланды возглавляют европейские усилия по предоставлению Украине истребителей F-16.

В начале июля объявили, что Нидерланды в ближайшее время начнут поставку Украине первого из 24 обещанных истребителей F-16.

Норвегия недавно объявила, что передаст Украине всего шесть F-16, первые – уже в этом году.