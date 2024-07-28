Повінь в Ісландії затопила кільцеву дорогу й повалила ділянку мосту
Новини — Неділя, 28 липня 2024, 10:42 —
У результаті розливу льодовикового озера на півдні Ісландії затопило кільцеву дорогу, в результаті чого ділянка на одному з кінців мосту, що знаходиться поруч, не витримала і розвалилася.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на ісландський мовник RUV.
Ісландське Метеорологічне бюро сповістило напередодні, 27 липня, про стікання води з льодовикового озера в районі льодовика Мірдальсйокютль.
Це призвело до підняття рівня води в місцевій річці, через що затопило місцеву кільцеву дорогу. Східна частина мосту через річку не витримала напливу води й розвалилась.
Через повінь дорогу, що тягнеться від прибережного міста Вік на південь від Мірдалсйокудля до міста Кірк'юбейярклаустур, розташованого приблизно за 70 кілометрів на схід, тимчасово закрили.
У неділю Метеорологічне бюро Ісландії повідомило, що рівень води в річці за останній час суттєво спав.
Дорожнє управління країни очікує, що за кілька днів вдасться відновити рух і полагодити пошкоджену ділянку дороги.
Минулого місяця в Ісландії потік лави з активного вулкана "поглинув" дорогу, що веде до прибережного міста Гріндавік і популярного геотермального курорту Блакитна лагуна.