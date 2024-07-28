Наводнение в Исландии затопило кольцевую дорогу и повалило участок моста

В результате разлива ледникового озера на юге Исландии затопило кольцевую дорогу, в результате чего участок на одном из концов моста, находящегося рядом, не выдержал и развалился.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на исландский вещатель RUV.

Исландское Метеорологическое бюро сообщило накануне, 27 июля, о стекании воды из ледникового озера в районе ледника Мирдальсйокютль.

Это привело к поднятию уровня воды в местной реке, из-за чего затопило местную кольцевую дорогу. Восточная часть моста через реку не выдержала наплыва воды и развалилась.

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Фото: RUV

Из-за наводнения дорогу, которая тянется от прибрежного города Вик к югу от Мирдалсйокудля до города Киркьюбейярклаустур, расположенного примерно в 70 километрах к востоку, временно закрыли.

В воскресенье Метеорологическое бюро Исландии сообщило, что уровень воды в реке за последнее время существенно спал.

Дорожное управление страны ожидает, что за несколько дней удастся восстановить движение и починить поврежденный участок дороги.

В прошлом месяце в Исландии поток лавы из активного вулкана "поглотил" дорогу, ведущую к прибрежному городу Гриндавик и популярному геотермальному курорту Голубая лагуна.