У частині Австрії на кілька годин зникало світло

Екстрені відключення електроенергії вранці в неділю, 28 липня, зачепили частину Відня і землю Нижня Австрія.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на Heute.

За словами очевидців, близько 10:26 ранку стався збій в одному з районів Відня та кількох містах Нижньої Австрії.

Оператор енергомережі компанія Wiener Netze спочатку не змогла надати жодної інформації про причину збою або його тривалість.

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Несправність усунули близько 13:14, тоді Wiener Netze назвав причиною технічну несправність.

Про збої в електропостачанні за останні кілька тижнів повідомляли в місті Клостернойбург, що в Нижній Австрії, та у Відні. Тоді несправність усунули приблизно за годину.

Минулого місяця, нагадаємо, електрика раптом зникла одразу в Албанії та Чорногорії через масштабний збій.