В части Австрии на несколько часов исчезал свет

Экстренные отключения электроэнергии утром в воскресенье, 28 июля, затронули часть Вены и землю Нижняя Австрия.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Heute.

По словам очевидцев, около 10:26 утра произошел сбой в одном из районов Вены и нескольких городах Нижней Австрии.

Оператор энергосети компания Wiener Netze сначала не смогла предоставить никакой информации о причине сбоя или его продолжительности.

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Неисправность устранили около 13:14, тогда Wiener Netze назвал причиной техническую неисправность.

О сбоях в электроснабжении за последние несколько недель сообщали в городе Клостернойбург, что в Нижней Австрии, и в Вене. Тогда неисправность устранили примерно за час.

В прошлом месяце, напомним, электричество вдруг исчезло сразу в Албании и Черногории из-за масштабного сбоя.