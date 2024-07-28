В части Австрии на несколько часов исчезал свет
Экстренные отключения электроэнергии утром в воскресенье, 28 июля, затронули часть Вены и землю Нижняя Австрия.
Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на Heute.
По словам очевидцев, около 10:26 утра произошел сбой в одном из районов Вены и нескольких городах Нижней Австрии.
Оператор энергосети компания Wiener Netze сначала не смогла предоставить никакой информации о причине сбоя или его продолжительности.
Неисправность устранили около 13:14, тогда Wiener Netze назвал причиной техническую неисправность.
О сбоях в электроснабжении за последние несколько недель сообщали в городе Клостернойбург, что в Нижней Австрии, и в Вене. Тогда неисправность устранили примерно за час.
В прошлом месяце, напомним, электричество вдруг исчезло сразу в Албании и Черногории из-за масштабного сбоя.