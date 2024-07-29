У німецькому уряді відповіли на погрози Путіна через "Томагавки"

У німецькому уряді заявляють, що погрози Росії щодо запланованого розміщення в Німеччині озброєнь великої дальності не призведуть до зміни курсу.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє n-tv.

Берлін відреагував на заяви правителя Росії Владіміра Путіна щодо розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині.

"Ми не будемо залякані такими заявами", – заявив речник Міністерства закордонних справ Німеччини.

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У відомстві зазначили, що Росія роками озброюється і веде загарбницьку війну в Європі проти України, а Німеччина повинна реагувати на це.

Путін заявив, що в разі розгортання американських ракет "Томагавк" у Німеччині Росія відмовиться від "одностороннього мораторію" на розміщення ракет середньої та малої дальності в Європі.

Як відомо, під час саміту НАТО у Вашингтоні стало відомо, що США та Німеччина домовились про розміщення, серед іншого, ракет "Томагавк" у Німеччині з метою посилення стримування та захисту своїх партнерів в Альянсі.

У Кремлі вже говорили, що в разі розгортання "Томагавків" європейські столиці стануть "потенційною" жертвою.

Ракети середньої і малої дальності були заборонені згідно з Договором про ліквідацію ракет середньої і малої дальності (ДРСМД), підписаним між США і тодішнім Радянським Союзом у 1987 році. Однак і США, і Росія призупинили дію цього договору у 2019 році.