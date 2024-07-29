Дипломати Вірменії та Туреччини обговорять нормалізацію відносин на кордоні

Турецькі та вірменські дипломати у вівторок, 30 липня, зустрінуться на закритому кордоні у спробі нормалізувати двосторонні відносини.

Про це агентству AFP повідомили у Міністерстві закордонних справ Туреччини, пише "Європейська правда".

За словами речника турецького МЗС Ончу Кечелі, представники Єревана та Анкари зберуться "по обидва боки кордону", закритого понад три десятиліття, та обговорять "заходи зі зміцнення довіри, які можуть бути розроблені між двома країнами".

Інших подробиць переговорів публічно не розкривають, але турецькі ЗМІ писали про можливе відкриття пункту пропуску Маргара на кордоні – спершу для громадян третіх країн, а потім і для всіх.

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Туреччина та Вірменія мають важку спільну історію в основному через геноцид колись значної вірменської меншини Туреччини в 1915 році. Вірменія також історично більше потрапляла у сферу впливу Росії на Кавказі, а Азербайджан підтримував тісніші зв’язки з Туреччиною.

Хоча Анкара визнала Вірменію після проголошення нею незалежності у 1991 році, з 1993-го спільний кордон двох країн був закритий – тоді Вірменія та Азербайджан вступили у протистояння після розпаду Радянського Союзу.

Однак у лютому 2023-го через землетрус Вірменія і Туреччина привідкрили кордон на КПП, що був "заморожений" вже 35 років.

Того ж року прем’єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян заявив, що прагне налагодити відносини з Туреччиною.