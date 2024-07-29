Дипломаты Армении и Турции обсудят нормализацию отношений на границе

Турецкие и армянские дипломаты во вторник, 30 июля, встретятся на закрытой границе в попытке нормализовать двусторонние отношения.

Об этом агентству AFP сообщили в Министерстве иностранных дел Турции, пишет "Европейская правда".

По словам представителя турецкого МИД Ончу Кечели, представители Еревана и Анкары соберутся "по обе стороны границы", закрытой более трех десятилетий, и обсудят "меры по укреплению доверия, которые могут быть разработаны между двумя странами".

Других подробностей переговоров публично не раскрывают, но турецкие СМИ писали о возможном открытии пункта пропуска Маргара на границе – сначала для граждан третьих стран, а затем и для всех.

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Турция и Армения имеют тяжелую общую историю в основном из-за геноцида некогда значительного армянского меньшинства Турции в 1915 году. Армения также исторически больше попадала в сферу влияния России на Кавказе, а Азербайджан поддерживал более тесные связи с Турцией.

Хотя Анкара признала Армению после провозглашения ею независимости в 1991 году, с 1993-го общая граница двух стран была закрыта – тогда Армения и Азербайджан вступили в противостояние после распада Советского Союза.

Тем не менее в феврале 2023-го из-за землетрясения Армения и Турция приоткрыли границу на КПП, которая была "заморожена" уже 35 лет.

В том же году премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что стремится наладить отношения с Турцией.