Зеленський подякував США за нову допомогу: Це демонстрація сили і лідерства Америки

Президент Володимир Зеленський висловив вдячність США після останніх оголошень щодо нових пакетів підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він написав в X (Twitter).

Зеленський заявив, що глибоко вдячний президенту Джо Байдену, Конгресу та обом його партіям, а також усьому американському народу за сьогоднішнє оголошення двох пакетів військової допомоги США на загальну суму 1,7 мільярда доларів.



За його словами, пакети включають критично важливі боєприпаси, в тому числі боєприпаси для протиповітряної оборони, засоби радіоелектронної боротьби та інші предмети, необхідні для зміцнення українських захисників, а також фінансування для підтримки раніше наданого Сполученими Штатами обладнання.



"Сьогодні в Харківській області я на власні очі побачив, як така постійна допомога дозволяє нам рятувати життя і захищати людей від російських атак.

Найголовніше, що ця допомога демонструє силу і лідерство Америки перед обличчям агресії і терору. Чим сильніше таке лідерство, тим стабільніший світ", – наголосив Зеленський.

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Нагадаємо, Міністерство оборони США опублікувало перелік озброєнь, які Україна отримає в межах чергового пакета військової допомоги на суму 200 мільйонів доларів, оголошеного 29 липня, а також оборонного замовлення на 1,5 мільярда доларів.

Обидва пакети містять боєприпаси для систем HIMARS, NASAMS і засобів протиповітряної оборони малої і середньої дальності, ракети RIM-7 для протиповітряної оборони, 155-мм та 105-мм артилерійські снаряди, мінометні міни калібру 120 мм, високоточні авіаційні боєприпаси.

Також у переліку згадані протитанкові комплекси Javelin та AT-4, протитанкові керовані ракети TOW, засоби радіоелектронної боротьби, стрілецька зброя, вибухівка, системи захищеного зв'язку, комерційні послуги супутникової зйомки та запасні частини.