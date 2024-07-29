Зеленский поблагодарил США за новую помощь: Это демонстрация силы и лидерства Америки

Президент Владимир Зеленский выразил благодарность США после последних объявлений о новых пакетах поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он написал в X (Twitter).

Зеленский заявил, что глубоко благодарен президенту Джо Байдену, Конгрессу и обеим его партиям, а также всему американскому народу за сегодняшнее объявление двух пакетов военной помощи США на общую сумму 1,7 миллиарда долларов.



По его словам, пакеты включают критически важные боеприпасы, в том числе боеприпасы для противовоздушной обороны, средства радиоэлектронной борьбы и другие предметы, необходимые для укрепления украинских защитников, а также финансирование для поддержки ранее предоставленного Соединенными Штатами оборудования.



"Сегодня в Харьковской области я воочию увидел, как такая постоянная помощь позволяет нам спасать жизни и защищать людей от российских атак.

Самое главное, что эта помощь демонстрирует силу и лидерство Америки перед лицом агрессии и террора. Чем сильнее такое лидерство, тем стабильнее мир", – подчеркнул Зеленский.

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Напомним, Министерство обороны США опубликовало перечень вооружений, которые Украина получит в рамках очередного пакета военной помощи на сумму 200 миллионов долларов, объявленного 29 июля, а также оборонного заказа на 1,5 миллиарда долларов.

Оба пакета содержат боеприпасы для систем HIMARS, NASAMS и средств противовоздушной обороны малой и средней дальности, ракеты RIM-7 для противовоздушной обороны, 155-мм и 105-мм артиллерийские снаряды, минометные мины калибра 120 мм, высокоточные авиационные боеприпасы.

Также в перечне упомянуты противотанковые комплексы Javelin и AT-4, противотанковые управляемые ракеты TOW, средства радиоэлектронной борьбы, стрелковое оружие, взрывчатка, системы защищенной связи, коммерческие услуги спутниковой съемки и запасные части.