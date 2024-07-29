Макрон застеріг нового президента Ірану від підтримки війни Росії проти України

Президент Франції Емманюель Макрон у понеділок, 29 липня, провів телефонну розмову з новим президентом Ірану Масудом Пезешкіаном, в якій зокрема згадав про війну Росії проти України.

Про це повідомили в Єлисейському палаці, пише "Європейська правда" з посиланням на агентство AFP.

У розмові з Пезешкіаном лідер Франції закликав того не підтримувати "загарбницьку війну" Росії проти України.

Він також сказав іранському президенту про необхідність "зробити все, щоб уникнути військової ескалації" між Ізраїлем і Ліваном після ракетного удару по Голанських висотах, і закликав Іран "припинити підтримку дестабілізуючих суб’єктів" на Близькому Сході.

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Іран із 2022 року надає Росії бойові безпілотники "Шахед", які використовують для ударів по українській цивільній інфраструктурі. За даними західної розвідки, Тегеран також може передати Москві балістичні ракети – як це вже зробила Північна Корея.

Крім того, Іран і Росія спільно протидіють західним санкціям.

Новий іранський президент Масуд Пезешкіан, який вважається представником умовного "реформістського" крила, вступив на посаду 30 липня. Його попередник Ебрагім Раїсі загинув у аварії гелікоптера у травні.

Особа президента в іранській політичній системі не є визначальною. Повнота влади перебуває в руках верховного духовного лідера (аятоли).