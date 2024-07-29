Макрон предостерег нового президента Ирана от поддержки войны России против Украины

Президент Франции Эмманюэль Макрон в понедельник, 29 июля, провел телефонный разговор с новым президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в котором в частности упомянул о войне России против Украины.

Об этом сообщили в Елисейском дворце, пишет "Европейская правда" со ссылкой на агентство AFP.

В разговоре с Пезешкианом лидер Франции призвал того не поддерживать "захватническую войну" России против Украины.

Он также сказал иранскому президенту о необходимости "сделать все, чтобы избежать военной эскалации" между Израилем и Ливаном после ракетного удара по Голанским высотам, и призвал Иран "прекратить поддержку дестабилизирующих субъектов" на Ближнем Востоке.

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Иран с 2022 года предоставляет России боевые беспилотники "Шахед", которые используются для ударов по украинской гражданской инфраструктуре. По данным западной разведки, Тегеран также может передать Москве баллистические ракеты – как это уже сделала Северная Корея.

Кроме того, Иран и Россия совместно противодействуют западным санкциям.

Новый иранский президент Масуд Пезешкиан, который считается представителем условного "реформистского" крыла, вступил в должность 28 июля. Его предшественник Эбрагим Раиси погиб в аварии вертолета в мае.

Личность президента в иранской политической системе не является определяющей. Полнота власти находится в руках верховного духовного лидера (аятоллы).