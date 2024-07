Новий міністр оборони Нідерландів запевнив у продовженні підтримки України

Міністр оборони у новому уряді Нідерландів, який офіційно розпочав роботу, запевнив у збереженні підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив в офіційному X (Twitter) міністр оборони Рубен Брекельманс.

Твіт Брекельманса став відповіддю на привітання з призначенням на посаду від українського міністра оборони Рустема Умєрова.

Thank you @rustem_umerov for your warm words.

🇳🇱 remains committed to support 🇺🇦 as much as we can, for as long as needed.

We & our allies stand united in our resolve to return peace & security to #Ukraine.

I look forward to strengthening our cooperation and meeting you soon! https://t.co/O5FCKoP9oH

