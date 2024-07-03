Новий міністр оборони Нідерландів запевнив у продовженні підтримки України

Міністр оборони у новому уряді Нідерландів, який офіційно розпочав роботу, запевнив у збереженні підтримки України.

Як повідомляє "Європейська правда", про це заявив в офіційному X (Twitter) міністр оборони Рубен Брекельманс.

Твіт Брекельманса став відповіддю на привітання з призначенням на посаду від українського міністра оборони Рустема Умєрова.

Thank you @rustem_umerov for your warm words.

🇳🇱 remains committed to support 🇺🇦 as much as we can, for as long as needed.

We & our allies stand united in our resolve to return peace & security to #Ukraine.

I look forward to strengthening our cooperation and meeting you soon! https://t.co/O5FCKoP9oH Реклама: July 2, 2024

"Нідерланди залишаються відданими підтримці України настільки, наскільки зможуть, і так довго, як буде необхідно. Ми і наші союзники об’єднані у рішучості повернути в Україну мир і безпеку", – написав Рубен Брекельманс.

Він додав, що очікує зміцнення співпраці та чекатиме зустрічі з Умєровим.

Міністр оборони Рубен Брекельманс, нагадаємо, є представником ліберальної політисили попереднього прем’єра Марка Рютте VVD.

Як відомо, 2 липня новий прем’єр-міністр Нідерландів Дік Схооф та інші члени уряду склали присягу. За підсумками коаліційних домовленостей, важливі для України посади очільника МЗС та міністра оборони не дісталися представникам ультраправої "Партії свободи" Вілдерса.

Також у вівторок стало відомо, що Нідерланди найближчим часом розпочнуть поставку Україні першого із 24 обіцяних винищувачів F-16.

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