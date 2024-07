Новый министр обороны Нидерландов заверил в продолжении поддержки Украины

Министр обороны в новом правительстве Нидерландов, которое официально начало работу, заверил в сохранении поддержки Украины.

Как сообщает "Европейская правда", об этом заявил в официальном X (Twitter) министр обороны Рубен Брекельманс.

Твит Брекельманса стал ответом на поздравления с назначением на должность от украинского министра обороны Рустема Умерова.

Thank you @rustem_umerov for your warm words.

🇳🇱 remains committed to support 🇺🇦 as much as we can, for as long as needed.

We & our allies stand united in our resolve to return peace & security to #Ukraine.

I look forward to strengthening our cooperation and meeting you soon! https://t.co/O5FCKoP9oH

Реклама: